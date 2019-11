Askoll EVA S.p.A., azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, comunica di aver siglato un importante accordo strategico con H.M. ISRAEL LTD, azienda specializzata nell'importazione e commercializzazione di veicoli a due ruote quali moto e scooter dei marchi più importanti al mondo tra cui Mv Augusta, Sherco, Rieju e EMax, per la commercializzazione in esclusiva dei propri scooter elettrici in Israele. L'accordo prevede un piano di acquisto biennale di circa 250 scooter per il canale professionale, di cui una ventina già in consegna entro la fine del 2019, per un valore previsto di circa 600.000 Euro. L'accordo prevede inoltre da parte del partner israeliano H.M. ISRAEL LTD piani di investimento per la promozione del brand Askoll EVA e dei suoi scooter in attività di marketing, in particolare con campagne ADV, SEO e Social Media e per la partecipazione a fiere e manifestazioni di settore. Prevede inoltre investimenti per l'assunzione di nuovo personale dedicato. Askoll EVA è stata scelta come partner da H.M. ISRAEL LTD dopo un processo di test del veicolo eSpro70 presso la catena di ristorazione Pizza Hut. Altre realtà del mondo retail e delivery come Domino's, Big Apple Pizza, McDonald's, Burger King e Papa John's stanno valutando di utilizzare gli scooter elettrici Askoll EVA per i loro servizi. L'amministratore delegato Gian Franco Nanni ha affermato: "A poche settimane dalla presentazione del nostro Piano Industriale, che prevede una strategia di diversificazione geografica, Askoll EVA è stata in grado di portare a termine un accordo per entrare per la prima volta in un paese extraeuropeo. Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo con H.M. ISRAEL LTD, che ha avuto un'accelerazione in occasione di Eicma a conferma del ruolo strategico di questa manifestazione per il settore. H.M. ISRAEL LTD è una società con un eccellente know how e reputazione locale che ci consentirà di farci conoscere al mercato israeliano e di soddisfare a pieno le esigenze del cliente finale". "Il mercato israeliano – continua l'AD - rappresenta per Askoll EVA un'opportunità interessante visto il crescente interesse riguardo alla mobilità elettrica nel Paese come testimonia il successo dell'ultima edizione di Ecomotion 2019, uno dei più importanti eventi nel settore del "transportation & smart mobility" al mondo che si tiene ogni anno a Tel Aviv".