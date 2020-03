Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA, il più grande broker assicurativo italiano leader nella consulenza per la gestione integrata dei rischi di impresa e quotato all'AIM di Borsa Italiana, si è riunito oggi in via telematicasotto la presidenza di Luciano Lucca e ha deliberato di procedereall'integrazione, mediante fusione per incorporazione, della società controllata integralmente ARENA BROKER.

L'operazione, conseguente all'acquisizionedella totalità dellapartecipazionedi ARENA BROKER S.r.l.avvenuta in data 20 novembre2019, avrà effetto fiscale dal 1° gennaio 2020 e giuridico dal 30 giugno 2020 e sarà sottoposta alla delibera dell'AssembleaStraordinaria della Società convocata per il giorno 20 aprile 2020 alle ore 10.30, in prima convocazione, presso gli uffici Assiteca a Milano in via S. Lattuada, 25 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stesso luogo e ora.

Costituita a Verona nel 1990 ARENA BROKER S.r.l. è cresciuta negli anni fino a collocarsi tra i primi broker italiani, l'integrazione con la filiale ASSITECA,presente nella città scaligerafin dal 1982,dà vita a una realtà che si posiziona come il maggior broker assicurativo sul territorio.

"L'integrazione delle due strutture -dichiarail Presidente di ASSITECA Luciano Lucca –consente di affermarcicome leader nelNord Est, territorio strategico per l'economia nazionale. Potremo contaresu una filiale di 80 persone che darà un importante contributo al nostro sviluppo."

Il Consiglio di Amministrazione di ASSITECA ha deliberato altresì di convocarenella stessa data l'Assemblea in seduta ordinaria in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.La richiesta è finalizzata a consentire alla Societàdi acquistare azioni ordinarie, per un periodo didiciotto mesi, nel rispetto della normativa comunitaria enazionale vigente e delle prassi di mercato per:

(i) operare a sostegno della liquidità del titolo;

(ii) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, strategiche e commerciali;

(iii) consentire il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ovvero operazioni di buy backdai beneficiari di eventuali piani di stock option.

L'autorizzazione sarà richiesta per l'acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie, fino ad un numero massimo non superiore al 5% del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che il prezzo di acquistodi ciascuna azione possa essere stabilito in un range del -/+ 10% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto e comunque in ragione delle disposizioni di legge applicabili.

Si precisa infineche, al momento, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.In ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge, ilprogettodi fusione, unitamente agli altri documenti richiesti dal Codice Civile, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società a Milano in via G. Sigieri 14, è stato pubblicato sul sito internet della società, nella sezione Investor Relations e sarà depositato presso i competenti Registri delle Imprese.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata sul sito web della Società, nella sezione Investor Relations.

