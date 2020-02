Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di ASTM. Il Consiglio ha deliberato la nomina dell'ing. *Alberto Rubegni *quale *Presidente del Consiglio di Amministrazione *della Società. L'ing. Rubegni ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi nel settore infrastrutturale che lo hanno visto negli anni al vertice di importanti aziende del settore. Dal settembre 2015 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di ASTM, conseguendo importanti risultati tra i quali il processo di riorganizzazione industriale e strategica, incentrata sul modello di business della "One Company", che ha visto il suo completamento con l'avvenuta fusione della controllata SIAS in ASTM, il consolidamento del mercato italiano, la crescita sui mercati internazionali che hanno portato il Gruppo ad essere oggi il secondo player al mondo nella gestione di concessioni autostradali, l'ingresso del fondo Ardian, una delle principali società di investimento di private equity al mondo, in Nuova Argo Finanziaria.

Il Consiglio ha anche provveduto a nominare l'ing. *Umberto Tosoni *quale Amministratore Delegato della Società. L'ing. Tosoni, 45 anni, vanta una consolidata esperienza al vertice di importanti realtà aziendali. Tra i diversi incarichi ricoperti, si ricordano, nell'ambito del settore delle concessioni autostradali, il ruolo di Amministratore Delegato di SIAS S.p.A. e di diverse società concessionarie e, nel settore della tecnologia e dell'innovazione, l'incarico di Amministratore Delegato di Sinelec S.p.A., polo dell'information technology del Gruppo.

Il Consiglio ha espresso all'ing. Tosoni i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, nella certezza che saprà cogliere le nuove sfide che attendono il Gruppo, in Italia e all'estero, in un'ottica di creazione di valore nel lungo termine, tenendo conto degli interessi di tutti gli stakeholder.