Atlantia (-0,9% a 18,6350 euro) in calo, RBC riduce il target a 25 euro. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dichiarato a Radio RTL che vorrebbe vedere il decreto per la ricostruzione del ponte Morandi, ma per ora il governo non lo ha nemmeno trasmesso alla presidenza della Repubblica. Per Toti l'opera potrebbe essere completata in 12-15 mesi. Il nodo sembrano essere i rischi di incorrere in una procedura di infrazione da parte della Commissione UE qualora l'esecutivo decidesse di seguire una procedura "semplificata" per l'assegnazione degli appalti.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)