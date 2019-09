Avvio di ottava in rosso per Atlantia, il titolo cede il 2,84% e si riporta a 21,55 euro.

Avvio di ottava in rosso per Atlantia, il titolo cede il 2,84% e si riporta a 21,55 euro. Secondo la Repubblica di stamane circola voce che la Edizione *di casa Benetton, socio di riferimento del colosso delle concessioni autostradali e aeroportuali, si attenda un passo indietro dell'ad Giovanni *Castellucci. Oggi in calendario un cda della controllata Autostrade per l'Italia.

Atlantia venerdì ha sospeso alcuni dipendenti *delle società Spea Engineering e Autostrade per l'Italia "sulla base della contestazione del reato di falso circa alcuni dati di monitoraggio relativi ai viadotti Pecetti (A26 Liguria Ndr) e Paolillo (A16 Puglia ndr)".

Autostrade per l'Italia ha deciso di *sospendere volontariamente l'incremento dei pedaggi 2019 per altri due mesi.

Nel pomeriggio di oggi anche un cda della stessa Edizione.

Atlantia ha intanto nominato Tiziano Ceccarani CFO dal prossimo primo ottobre.

Sempre secondo Repubblica, sarebbe a rischio anche l'intervento a sostegno del salvataggio di Alitalia.

(GD - www.ftaonline.com)