Come previsto la Reserve Bank of Australia (Rba) ha lasciato invariati i tassi d'interesse sui minimi storici dello 0,75% dopo averli tagliati di 25 punti base nel meeting di inizio ottobre (e dopo le precedenti riduzioni, sempre di 25 punti base, decise in giugno e luglio). "Il Board è pronto ad allentare ulteriormente la politica monetaria se necessario per supportare la crescita sostenibile dell'economia, la piena occupazione e il raggiungimento dell'obiettivo d'inflazione nel tempo", ha comunicato la Rba, replicando quanto già dichiarato in precedenza.

