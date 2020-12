Le tensioni con la Cina mettono a rischio la ripresa dell'economia in Australia. E secondo Marcel Thieliant di Capital Economics, citato dalla Cnbc, l'espansione economica di Canberra potrebbe non tornare su livelli pre-Covid-19 anche una volta esauriti gli effetti della pandemia. Pechino è di gran lunga il principale partner commerciale dell'Australia, con il 39,4% delle esportazioni di beni e il 17,6% di servizi tra il 2019 e il 2020. La Cina, però, negli ultimi mesi ha imposto una serie di dazi su prodotti australiani come vino e orzo e sospeso le importazioni di carne bovina. (RR - www.ftaonline.com)

