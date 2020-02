Autogrill, -0,1% a 7,87 euro, stabile dopo il tonfo di ieri (-12,74%) in scia alle notizie relative alla diffusione del coronavirus in Italia.

*Autogrill, -0,1% a 7,87 euro, stabile dopo il tonfo di ieri (-12,74%) *in scia alle notizie relative alla diffusione del coronavirus in Italia. I rischi di contagio potrebbero indurre le persone a ridurre gli spostamenti autostradali e via stazioni ferroviarie/aeroporti. Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. In Europa è presente in 21 aeroporti, 520 aree di servizio, 139 stazioni ferroviarie e 87 tra città, fiere, musei e centri commerciali.

L'analisi del grafico di Autogrill mette in evidenza che l'affondo di ieri ha spinto il titolo sotto i supporti ed ex resistenze a 8,10/8,40 euro, operazione che ha determinato un netto peggioramento del quadro grafico di medio periodo, prospettando il rischio di ritorno sui minimi di fine 2018 a 7,06 e l'eventuale riattivazione del movimento ribassista in essere da fine 2017 verso area 6,10 almeno. Primi segnali positivi con il ritorno in pianta stabile oltre 8,40, mentre il riposizionamento sopra area 8,80 creerebbe le premesse per un attacco alle resistenze a 9,40 (target successivo a 9,90/10,00).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)