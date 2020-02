Nuova accelerazione al ribasso per Autogrill -3,2% che scivola sui minimi dal marzo scorso. Il titolo si conferma pesantemente condizionato dalle notizie relative alla diffusione del coronavirus in Italia. I rischi di contagio potrebbero indurre le persone a ridurre gli spostamenti autostradali e via stazioni ferroviarie/aeroporti. Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. In Europa è presente in 21 aeroporti, 520 aree di servizio, 139 stazioni ferroviarie e 87 tra città, fiere, musei e centri commerciali.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)