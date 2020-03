Quale sarà il momento giusto per comprare? scoprilo nel Webinar Gratuito per Neofiti che si terrà giovedì 26 marzo alle 17.30.

Il settore produttivo dei *veicoli industriali *si appresta ad affrontare le gravi conseguenze derivanti dalla gestione dell'emergenza coronavirus, tra rallentamenti della produzione, chiusura di alcuni stabilimenti e blocco dell'iter di immatricolazione derivante dalla sospensione delle attività del personale delle motorizzazioni provinciali.

Il ripristino delle attività di verifica e prova è fondamentale per il tessuto produttivo nazionale, essendo le stesse attuabili nel rispetto delle disposizioni governative sul contenimento della diffusione dell'epidemia.

Altrettanto prioritaria, al fine di incoraggiare la prosecuzione della produzione e di preparare la necessaria ripresa del mercato, è la rapida attuazione delle misure di supporto agli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, impiegando le risorse già stanziate dal Decreto legge fiscale (12,9 milioni di euro) e dalla Legge di bilancio 2020 (circa 50 milioni di euro).

I numeri del mercato, certamente non significativi nell'evoluzione dello scenario derivante dall'emergenza in corso, mostrano un trend negativo nei primi due mesi del 2020 sia per gli autocarri che per i veicoli trainati, ma mentre per i primi nel secondo mese dell'anno si è assistito ad un recupero, per i secondi il bimestre si chiude con una pesante flessione a doppia cifra.

Sono infatti 4.013 i libretti di circolazione di nuovi autocarri rilasciati a gennaio-febbraio 2020, l'1,2% in meno dello stesso periodo del 2019, mentre nel mese di febbraio ammontano a 1.931 (+9,7% rispetto a febbraio 2019).

Diversa la situazione per rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg, con 2.187 libretti di circolazione rilasciati nel primo bimestre 2020, ovvero ben il 20,6% in meno rispetto a gennaio-febbraio 2019, così ripartiti: 172 rimorchi (-29,2%) e 2.015 semirimorchi (-19,8%).

A febbraio 2020, sono stati rilasciati 1.038 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (-23,8%), suddivisi in 76 rimorchi (-38,7%) e 962 semirimorchi (-2,3%).

In riferimento al mercato autocarri del primo bimestre 2020 per area geografica, 2.053 libretti hanno riguardato le regioni del Nord Italia (266 in meno di un anno fa) e 1.960 libretti hanno riguardato le regioni del Centro e del Sud e Isole (218 libretti in più di un anno fa).

Per classi di peso, i libretti rilasciati sono così suddivisi: 370 autocarri con ptt da 3.501 a 8.000 kg, -15% rispetto ad un anno fa; 276 autocarri con ptt da 8.001 a 15.999 kg, +26% su base annua; 3.367 autocarri con ptt da 16.000 kg e oltre, l'84% del mercato, a-1,2% rispetto al primo bimestre 2019.

In base al tipo, i trattori stradali rappresentano il 52% del totale dei libretti rilasciati, in calo del 2,3%, mentre gli autocarri rigidi, che sono il 48%, risultano allineati ai volumi di un anno fa. Il mercato dei cava-cantiere conta 323 rilasci di libretti di nuovi autocarri, l'8% del mercato, con un incremento di 39 unità.

Quest'ultimo è un comparto in ripresa che, purtroppo, con l'attuale interruzione di buona parte delle attività di costruzione dovuta all'emergenza sanitaria – in Italia laddove non si riescano ad applicare i necessari protocolli di sicurezza per impedire la diffusione del contagio – probabilmente subirà un rallentamento nei prossimi mesi.

Guardando alle alimentazioni, sono 291 i nuovi autocarri sulla strada che hanno trazione ad alimentazione alternativa, il 7,25% del mercato, di cui 169 a GNL, 106 a metano e 16 ibridi (gasolio/elettrico). I veicoli a gas offrono un'alternativa pulita e sostenibile al diesel, rappresentando una tecnologia avanzata che contribuisce al miglioramento della qualità dell'aria e della vita, con emissioni minime e una significativa riduzione del rumore. Essendo i carburanti più ecocompatibili per i motori a combustione interna, gas naturale e biogas riducono notevolmente le emissioni di CO2 (fino al 95% con l'uso del biometano). Questi veicoli beneficiano di incentivi statali e agevolazioni fiscali. IVECO, dopo aver costruito 25.000 motori a gas e percorso oltre un miliardo di chilometri su strada dal 1996, è il costruttore leader in Europa di veicoli commerciali a gas naturale. Passando all'analisi del mercato dei veicoli trainati, i cali dei primi due mesi del 2020 hanno riguardato tutte le aree geografiche e in particolar modo il Nord-Est.

Le marche nazionali rappresentano il 44% del mercato, con volumi in flessione del 10%. I brand esteri rappresentano il 56% del mercato e registrano, nei primi due mesi dell'anno, una contrazione di libretti del 27%.

L'emergenza coronavirus sta avendo un impatto preoccupante sul comparto del trasporto merci, le cui difficoltà si ripercuotono anche sulla filiera produttiva a causa delle mancate – o ritardate – consegne dei relativi prodotti e degli ostacoli all'approvvigionamento.

La paura del contagio ha reso difficile il traffico delle merci da e per il nostro Paese, complici i blocchi e le lunghe procedure di controllo alle frontiere, anche tra Paesi dell'UE, a cui si aggiunge un'eccessiva dipendenza da vettori e conducenti stranieri, alcuni dei quali, data la situazione, sono addirittura arrivati a rifiutarsi di lavorare in Italia. Intanto, la chiusura dei confini esterni dell'UE proposta dalla Commissione europea è stata accolta con favore, pochi giorni fa, dai leader dei 27 Paesi riuniti in videoconferenza. Quando ogni Paese l'avrà messa in atto, saranno vietati i viaggi non essenziali verso l'UE, per un periodo iniziale di 30 giorni.

All'interno dell'Unione*, invece, stando alle "Linee guida per le misure di gestione delle frontiere" emanate dall'UE qualche giorno fa, gli Stati membri devono preservare la libera circolazione di tutte le merci e soprattutto garantire la catena di approvvigionamento di prodotti essenziali (medicinali, attrezzature mediche, prodotti alimentari essenziali e deperibili, animali vivi) per soddisfare le esigenze sociali, anche rafforzando i nodi di trasporto secondo necessità, designare corsie prioritarie (corsie verdi) e considerare l'eventuale annullamento dei divieti di transito esistenti nel fine settimana. Nielsen ha rilevato, tra l'altro, che nella settimana dal 2 all'8 marzo le vendite della grande distribuzione organizzata sono cresciute dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2019 a parità di negozi e l'e-commerce di prodotti alimentari dell'82,3%.

Eventuali restrizioni al trasporto di merci e passeggeri per motivi di salute pubblica devono essere comunicate alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri in modo tempestivo e prima di essere attuate.

Il mercato degli *autobus *con ptt superiore a 3.500 kg a febbraio registra 384 nuove unità, riportando un incremento del 26,7%. Nel mese, si registra una crescita per tutti i comparti, ad eccezione degli autobus adibiti al TPL (-23,7%): incremento a tripla cifra per gli autobus e midibus turistici (+176,7%) e per i minibus (+100%), mentre gli scuolabus chiudono il mese a +6,1%. Nel primo bimestre 2020, sono stati rilasciati 836 libretti di autobus – di cui 402 nelle regioni dell'Italia settentrionale – contro i 697 di gennaio-febbraio 2019, registrando, quindi, un incremento a doppia cifra del 19,9%. Segno positivo per gli autobus e midibus turistici (+61,9%) e per i minibus (+124,1%), mentre chiudono il bimestre in flessione gli autobus adibiti al TPL (-7,7%), e gli scuolabus (-25,7%).

Il 13,6% dei libretti rilasciati nei primi due mesi dell'anno ha riguardato veicoli ad alimentazione alternativa: 88 a metano, 15 ibridi (gasolio/elettrico), 10 GNL, 1 elettrico del costruttore Rampini, azienda italiana che da 70 anni sviluppa prodotti ad alto contenuto tecnologico e sempre più ecologici e che, in particolare negli ultimi anni, si è distinta per un avanzamento della propria gamma di autobus elettrici e ad idrogeno, grazie ai costanti investimenti in Ricerca & Sviluppo e un personale per il 15% costituito da tecnici progettisti ad alta specializzazione. La gestione della situazione emergenziale, che ha prodotto rallentamenti della produzione e difficoltà di approvvigionamento, potrà comportare ritardi nelle tempistiche di produzione e di consegna degli autobus. Sarebbe quindi auspicabile garantire la necessaria flessibilità nei termini, mediante un'ulteriore proroga sui tempi di consegna.

