Si conclude positivamente la prima seduta della settimana per i maggiori indici azionari italiani ed europei.

di Financial Trend Analysis

Si conclude positivamente la prima seduta della settimana per i maggiori indici azionari italiani ed europei. Il Ftse Mib di Milano avanza dell'1,79% e il Ftse Italia All Share l'1,74 per cento.

In Europa registrano performance molto positive anche gli altri maggiori indici azionari mentre Wall Street resta ferma per il Labor Day. Diversi osservatori hanno sottolineato l'attenzione degli investitori per lo sviluppo e la distribuzione del vaccino anti Covid-19: diventa più probabile l'avvio della somministrazione prima della fine dell'anno e questo incoraggia le prospettive generali dell'economia.

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha mostrato un cauto ottimismo e annunciato: "Abbiamo iniziato a registrare una fortissima ripresa della produzione industriale a maggio, poi a giugno, quindi le previsioni che ci accingiamo a pubblicare con la Nadef rivedranno al ribasso la previsione del -8%, ma meno pessimistiche di quelle pubblicate in questi mesi, non a due cifre, con un rimbalzo nel terzo trimestre - aggiungendo che - ci sarà un forte calo del deficit l'anno prossimo".

In chiusura lo spread BTP/Bund si pone 156 punti base e incorpora un rendimento del BTP decennale italiano in rialzo di 4 punti base all'1,12% mentre lo yield del Bund tedesco è aumentato di 2 punti base portandosi a quota -0,44 per cento.

Uno dei protagonisti della seduta è Nexi (+7,04%) che registra la miglior performance dell'indice delle blue chip grazie alle indiscrezioni sulla possibile ripresa delle trattative tra Cassa Depositi e Prestiti e i fondi di private equity Bain Capital, Advent e Clessidra finalizzate alla fusione tra il gruppo dei pagamenti e Sia. Da ricordare che comunque il titolo aveva subito dei ribassi notevoli la scorsa settimana e potrebbe dunque oggi avviare un recupero del terreno perduto.

Si mettono in luce anche Unipol (+4,13%) e Atlantia (+4,13%), che resta ancora all'attenzione per le trattative con il governo sul futuro: il nodo dell'assetto societario alle battute finali secondo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

FinecoBank (+3,58%) si avvantaggia anche degli ottimi risultati commerciali: nei primi 8 mesi del 2020 la raccolta netta ha raggiunto i livelli di tutto il 2019 a 5,8 miliardi di euro.

Si segnala anche il titolo di Poste Italiane (+3,46%).

Nei mercati internazionali si osserva un calo dei prezzi del petrolio con il WTI scivolato sotto quota 40 dollari sotto la pressione del recupero del dollaro e soprattutto della decisione dell'Arabia Saudita di operare il maggiore taglio ai prezzi del greggio offerto ai mercati asiatici dallo scorso giugno. A Milano segno meno per Tenaris (-0,62%), Saipem (-0,67%), mentre Eni guadagna l'1,67% avvicinandosi maggiormente alle performance di utility come Enel (+2,44%) ed Italgas (+2,46%).

Si mette in luce ancora Mediaset che chiude con un altro balzo del 9,32%: oggi il Tar del Lazio ha posto al 16 dicembre la data dell'udienza sul ricorso di Vivendi contro la decisione Agcom di congelare una due terzi dei voti in Mediaset per via dell'intreccio azionario con TIM (-0,41%). L'ultima pronuncia europea che ha bocciato l'impostazione normativa italiana che imponeva quella decisione ha però ridisegnato il panorama e suggerito nuovi e più costruttivi sviluppi.

