Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding SpA (AZM.IM) ha approvato oggi il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 che evidenzia i seguenti dati salienti:

? Ricavi consolidati nel 2019 pari a € 1,05 miliardi (rispetto a € 748,5 milioni nel 2018)

? Reddito operativo consolidato nel 2019 pari a € 445 milioni (rispetto a € 192,8 milioni nel 2018)

? Utile netto consolidato nel 2019 pari a € 370 milioni (rispetto a € 122,1 milioni nel 2018)

Nel 4Q 2019:

? Ricavi consolidati: € 325 milioni (€ 183 milioni nel 4Q 2018)

? Reddito operativo consolidato: € 166 milioni (€ 40 milioni nel 4Q 2018)

? Utile netto consolidato: € 123 milioni (€ 10 milioni nel 4Q 2018)

Obbiettivo confermato a € 300 milioni di Utile Netto per il 2020 (assumendo mercati normali)

Dividendo proposto per l'esercizio 2019 di € 1,00 per azione a cui va aggiunto € 0,5 per azione già pagato lo scorso anno a fronte degli ottimi risultati in corso di formazione, per un totale di € 1,50 per azione

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, sottolinea: "Archiviamo il 2019 con numeri di assoluto rilievo, tra i quali il miglior utile netto della storia del Gruppo e il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel piano quinquennale così come fatto in modo consecutivo per tutti e tre i business plan presentati dal 2004. In questi cinque anni abbiamo continuato a crescere dimostrando la solidità del nostro modello di business che trae forza dalla nostra indipendenza e dalla coesione e capacità di tutto il gruppo nel far seguire sempre i fatti alle parole a beneficio dei nostri clienti e dei nostri azionisti. Prova ne è che durante il piano 2015-2019 e includendo il dividendo in pagamento a maggio 2020, abbiamo distribuito una media di 1,4 euro di dividendi all'anno ai nostri azionisti, e nel 2019 i nostri clienti hanno beneficiato di una performance media ponderata netta del +8,5%. A differenza della maggior parte delle istituzioni finanziarie, avendo noi in Azimut ben chiaro dove e come investire, il Gruppo manterrà una certa flessibilità nell'utilizzo della cassa, che sarà rivolta prevalentemente ad investimenti e alla crescita futura. Il tutto, continuando ad offrire una politica di remunerazione sostenibile tra dividendi e piani di buyback. Nell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da una ampia volatilità determinata da fattori esogeni non prevedibili, la nostra attenzione è concentrata a supportare i nostri clienti nella gestione dell'emotività e a proseguire, grazie ai risultati ottenuti che ci consentiranno di investire per continuare il nostro percorso di crescita anche grazie alla piattaforma di prodotti alternativi per l'economia reale che il Gruppo sta portando avanti in prima linea."