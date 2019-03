Il Consiglio di Amministrazione di B.F.,presieduto da Rossella Locatelli, ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio d'esercizioal 31 dicembre 2018, che sarà reso disponibile nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (sezione Investor Relations -Assemblea 2019) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni (il TUF), e la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che saranno rese disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", sul sito internet della Società, sezione Investor Relations -Assemblea 2019, contestualmente alla pubblicazione del Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio Separato al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, in base ai criteri di valutazione indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUFsono risultati indipendenti i seguenti Amministratori: Andrea Bignami, Giovanni Canetta Roeder, Giulia Di Tommaso, Gianluca Lelli, Sergio Lenzi, Valeria Petterlini.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale in relazione alla permanenza dei requisiti di indipendenza applicabili a tale organo, secondo quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. nonché dall'art. 148 del TUF, a seguito delle qualirisultano indipendenti tutti i componenti del Collegio Sindacale.Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio SindacaleIl Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione della Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis) del TUF, volta a garantire diversità non solo di genere, ma anche di età, anzianità di carica, competenze e professionalitàall'interno del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.