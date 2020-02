Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

E' passata poco più di una settimana dall'insediamento del nuovo Cda e arriva una cattiva notizia per Banca Carige, balzata nuovamente agli onori della cronaca per via di un'indagine aperta dalla procura di Milano.

Stando a quanto riporta la stampa, è stata aperta un'inchiesta per aggiotaggio bancario, con l'ipotesi al vaglio degli inquirenti della mancata comunicazione relativa alla necessità di svalutare crediti per centinaia di milioni di euro nel bilancio del primo semestre 2018.

Lo scopo dell'indagine è di capire se ci sia stata alterazione del mercato da parte degli amministratori prima del commissariamento di Banca Carige, in relazione a informazioni non veritiere sui crediti non performanti.

L'inchiesta è scaturita da una denuncia depositata dalla famiglia Malacalza che già in precedenza ne aveva presentata un'altra, con la richiesta di risarcimento danni per 480 milioni di di euro, relativa all'operazione di aumento di capitale della banca ligure.