Tra i titoli del Ftse Mib Cap oggi si mette in evidenza Banca Ifis che guadagna terreno per la terza seduta consecutiva, mettendo a segno la seconda migliore performance nel paniere di riferimento.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa un punto percentuale, riesce a fare ancora meglio oggi.

Negli ultimi minuti Banca Ifis passa di mano a 15,67 euro, con un rialzo dell'1,49% e volumi di scambio vivaci, visto che fino ad ora sono transita sul mercato oltre 380mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 320mila pezzi.

Il titolo guadagna terreno sulla scia delle indiscrezioni riportate dal Messaggero secondo cui Banca Ifis e Credito Fondiario sarebbero vicini a siglare un accordo per la realizzazione di una partnership industriale nel mondo del credito deteriorato, finalizzando quindi l’esclusiva siglata il 2 agosto e prorogata fino a fine ottobre.

Domani si dovrebbero tenere i Cda straordinari delle due società per deliberare l’operazione.

Milano Finanza riporta invece che al momento ci sarebbero ancora discussioni relative alla governance e che la firma di un accordo definitivo non sia ancora certa.

Secondo quanto riportato dai giornali, la nuova struttura prevedrebbe l’integrazione delle attività di servicing di Credito Fondiario con quelle di Banca Ifis, mentre la proprietà dei portafogli NPL rimarrebbe nelle mani dei due soggetti.

Gli analisti di Equita SIM fanno sapere che in base ai loro calcoli, il nuovo servicer, che sarebbe il secondo dietro doValue in termini di Npl gestiti, avrebbe masse in gestione per circa 45 miliardi di euro, escludendo i contratti di Master Servicing di Credito Fondiario, di cui circa 21 miliardi non captive