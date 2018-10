Ancora in asta di volatilità il titolo di Banca Intermobiliare (BIM) nel pomeriggio: l'azione segna un ribasso teorico del 4,3% dopo aver scambiato un ultimo contratto a 33,1 centesimi alle 15:46 di oggi.

Ancora in asta di volatilità il titolo di Banca Intermobiliare (BIM) nel pomeriggio: l'azione segna un ribasso teorico del 4,3% dopo aver scambiato un ultimo contratto a 33,1 centesimi alle 15:46 di oggi. Sotto la media i volumi di scambio con circa 38.500 azioni passate di mano a fronte di una media giornaliera dell'ultimo mese di circa 381 mila pezzi.

Il titolo di BIM, dopo l'affondo a 2,81 euro del 7 settembre scorso, aveva rapidamente riguadagnato terreno superando il 13 settembre i 50 centesimi, per poi avviare il ripiegamento che prosegue anche oggi.

Il 6 settembre il gruppo ha approvato il nuovo piano industriale al 2019-2021 incentrato sul derisking del gruppo e sul posizionamento come piattaforma di private banking di fascia alta.

Il 19 settembre la banca ha approvato la cessione di un portafoglio di deteriorati per un valore nominale lordo di 600 milioni di euro.

Il 25 settembre scorso BIM ha inoltre approvato la cessione degli immobili riferibili al fondo di investimento alternativo immobiliare Perseus gestito da Kryalos SGR.

Il 28 settembre l'istituto ha comunicato di aver chiuso il primo semestre del 2018 con perdite da 109,3 milioni di euro, ma ha confermato il rafforzamento patrimoniale in corso.

BIM fa oggi riferimento alla società di gestione di investimenti londinese Attestor Capital LLP che ne controlla il 68,8% circa ed è subentrata al precedente socio di riferimento Veneto Banca.

(GD - www.ftaonline.com)