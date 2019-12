Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Edmondo Maria Capecelatro, comunica che il Direttore Generale Vicario, dott. Ferruccio Lucchini, con decorrenza 1° febbraio 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni per porsi in quiescenza. Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato il dott. Ferruccio Lucchini per l'impegno e l'attaccamento alla Banca Popolare del Lazio, alla quale ha dedicato con competenza e dedizione quasi 40 anni di attività.

(RV - www.ftaonline.com)