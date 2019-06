La Banca Popolare di Puglia e Basilicata comunica di aver concluso l'acquisto al prezzo simbolico di 1 euro di un ramo di azienda della Apulia Prontoprestito S.p.a, partecipata totalitaria di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa, comprensivo di 35 lavoratori, contabilmente pareggiato, e con un totale di attivo e passivo di ca. Euro 16,8 milioni. L'operazione ha un razionale strategico coerente con il piano industriale 2017/2020 di BPPB. La stessa consente, infatti, di acquisire importanti competenze operative per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dello stock di crediti deteriorati e per lo sviluppo del comparto della cessione del quinto dello stipendio. "In questa delicata operazione, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha assunto un decisivo ruolo non solo economico, ma, soprattutto, sociale per aver tutelato l'occupazione; e ciò è per me motivo di orgoglio" ? ha dichiarato il Presidente Leonardo Patroni Griffi. "In particolar modo sono fiero di accogliere nella nostra famiglia 35 lavoratori operanti nel ramo della cessione del quinto che vedono così concludersi positivamente un periodo di grande incertezza."

(RV - www.ftaonline.com)