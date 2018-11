Alipay, la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo gestita da Ant Financial Services Group (parte di Alibaba Group) annuncia l'avvio di una partnership con Tinaba, l'ecosistema digitale per la gestione del denaro, supportata dai servizi bancari e finanziari di Banca Profilo, per consentire ai sempre più numerosi visitatori cinesi di pagare con la app Alipay presso gli esercenti convenzionati Tinaba.

Alipay, la più grande piattaforma di pagamento mobile al mondo gestita da Ant Financial Services Group (parte di Alibaba Group) annuncia l'avvio di una partnership con Tinaba, l'ecosistema digitale per la gestione del denaro, supportata dai servizi bancari e finanziari di Banca Profilo, per consentire ai sempre più numerosi visitatori cinesi di pagare con la app Alipay presso gli esercenti convenzionati Tinaba.

La partnership tra Tinaba, Banca Profilo e Alipay si fonda su una visione comune sull'evoluzione del mondo retail, che intravede nel mobile payment la chiave per modernizzare il modello di vendita dei piccoli esercenti e per conoscere, anticipare e servire al meglio le esigenze dei clienti attuali e potenziali.

Alipay, con oltre 700 milioni di utenti attivi, è la mobile application di pagamento più diffusa in Cina, che ha rivoluzionato il modo di fare shopping e di accedere ai servizi attraverso l'uso di QRCode (codici a barre bidimensionali) esposti dall'esercente.

Tinaba, in Italia ha già sviluppato un modello di pagamento con caratteristiche equivalenti a quelle di Alipay, disponibile su mobile application a clienti e a merchant italiani dotati di dispositivi connessi senza costi di commissione.

Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia commenta "Le sinergie tecnologiche con Tinaba permetteranno di sviluppare insieme in Italia soluzioni 'new retail' che guardano alla Cina come esempio di successo nella cashless economy, dove il cliente attraverso il suo telefonino può interagire con l'esercente prima, durante e dopo la sua visita nel negozio, pagare in modo sicuro e semplice. Alipay e Tinaba collaboreranno per portare, anche nel mondo delle piccole e medie imprese del commercio, le tecnologie digitali necessarie per competere e crescere nella distribuzione moderna".