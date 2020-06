Banca Sistema +7,3% balza in avanti all'indomani del rinnovo da parte dei soci Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.

Banca Sistema +7,3% balza in avanti all'indomani del rinnovo da parte dei soci Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (SGBS), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Sicilia del Patto Parasociale in scadenza domani 1° luglio. Al Patto risultano conferite azioni corrispondenti al 38,41% del capitale sociale di Banca Sistema. Il nuovo Patto entrerà in vigore a partire dal 2 luglio prossimo e fino al 1° luglio 2022.

(SF - www.ftaonline.com)