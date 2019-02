Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob e pubblicati ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Informazioni essenziali previste dall'articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato.

BANCA SISTEMA S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il"TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato(il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.

In data 29 giugno 2018, Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., con sede legale in Alba (CN), Corso Langhe 10 ("SGBS"), Fondazione Sicilia, con sede legale in Palermo, Via Bara all'Olivella 2 e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà 28 (congiuntamente, le "Fondazioni" e, unitamente a SGBS, le "Parti") hanno sottoscritto un patto parasociale, efficace dal 2 luglio 2018 sino al 1° luglio 2020, che disciplina taluni aspetti del governo societario e della struttura partecipativa di Banca Sistema S.p.A. (il "Patto").

Successivamente, in data 22 febbraio 2019 le Parti hanno apportato talune *modifiche *al suddetto Patto e in particolare hanno convenuto di eliminare l'articolo 3 (recante disposizioni in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo) e l'articolo 5 (in materia di consultazione insede assembleare) del Patto che devono quindi considerarsi inefficaci.Restano valide le altre previsioni del Patto.

Si riporta di seguito l'*estratto del Patto aggiornato *a seguito delle suddette modifiche apportate in data 22 febbraio 2019.