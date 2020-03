Quale sarà il momento giusto per comprare? scoprilo nel Webinar Gratuito per Neofiti che si terrà giovedì 26 marzo alle 17.30.

Bancari in netto rialzo dopo il lancio del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) da parte della BCE, un nuovo programma di acquisto di titoli del settore pubblico e privato da 750 miliardi. Gli acquisti saranno estesi fino alla fine del 2020 e includeranno tutte quelle categorie di attività ritenute ammissibili dal programma di acquisto di attività (APP) esistente. Le banche centrali di tutto il mondo continuano inoltre ad intervenire: la Reserve Bank of Australia in un meeting d'emergenza ha tagliato ancora i tassi d'interesse di 25 punti base portandoli sui nuovi minimi storici dello 0,25% dopo averli ridotti dello stesso ammontare a inizio mese. E nuove riduzioni del costo del denaro sono arrivate, tra l'altro, anche da parte del Banco Central do Brasil (50 punti base sui nuovi minimi del 3,75%) e dell'islandese Sedlabanki (anche in questo caso 50 punti base, all'1,75%). L'indice FTSE Italia Banche segna +5,1%, l'EURO STOXX Banks +1,7%. A Milano Banco BPM +6,1%, UniCredit +6,5%, UBI Banca +5,1%.

