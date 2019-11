Ancora deboli i bancari italiani dopo la flessione di ieri: l'indice FTSE Italia Banche aveva terminato a -0,67% (oggi -0,5%) contro il +0,35% dell'EURO STOXX Banks. Le vendite sul comparto tricolore sono probabilmente causate dalle parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione in Parlamento.

Gualtieri ieri ha affermato che l'Italia auspica il varo del meccanismo per la garanzia dei depositi (EDIS, il terzo pilastro dell'unione bancaria), ma senza che la sua adozione comporti l'introduzione di un capitale prudenziale a copertura dei titoli di Stato nei bilanci di banche e assicurazioni: in caso contrario potrebbero esserci effetti negativi. Già una settimana fa il ministro aveva accennato all'importanza dell'EDIS e al fatto che non deve presentare condizioni penalizzanti per l'Italia.

*Tra i titoli più venduti troviamo Banco BPM (-0,6% a 2,03 euro) *che prosegue nel movimento di consolidamento dopo il rally partito a metà agosto. Il titolo ha recentemente testato le ex resistenze a 1,97/1,98 euro, ora divenute supporti decisivi per scongiurare un approfondimento verso 1,75/1,80 almeno e il rischio di ritorno sui minimi estivi in area 1,60. Il superamento del massimo del 17 ottobre a 2,22 euro favorirebbe invece la riattivazione del rally verso 2,35 con target di medio termine a 2,75 circa.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)