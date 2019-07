Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 32 minuti fa

Confermato il calo del commercio mondiale nel primo semestre, con una timida ripresa nel secondo semestre; Coface stima una* perdita del volume degli scambi dello 0,7% durante l'anno*.

L'economia globale passerà dal 3,1% nel 2018 al 2,7% nel 2019, per rimanere stabile nel 2020, mentre l'indice di rischio politico di Coface è ad un livello storico elevato.

In questo contesto, Coface prevede che quest'anno oltre i due terzi dei paesi *(Coface realizza studi sulle previsioni di insolvenze delle imprese per 38 paesi nel mondo) *registrerà un incremento delle insolvenze.

Settori sotto pressione, in particolare l'auto *

Auto, metallurgia, distribuzione, abbigliamento, numerosi settori riflettono le vulnerabilità dell'economia globale. In questo trimestre, Coface ha declassato 27 settori e promosso solo 4. Il rischio credito delle imprese automobilistiche è aumentato in 13 paesi per la seconda volta in sei mesi.

Il settore automobilistico è emblematico delle attuali difficoltà dell'economia globale. È penalizzato sia dal rallentamento economico osservato in molte regioni sia dai rischi politici legati, in particolare, al protezionismo commerciale e ai cambiamenti strutturali connessi all'evoluzione del comportamento dei consumatori (ad esempio, il tasso elevato di apparecchiature delle famiglie cinesi e le nuove norme anti-inquinamento in Europa).

*Le tensioni commerciali influiscono sull'economia mondiale *

Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti influiscono sul rallentamento dell'economia statunitense, insieme a una domanda interna inferiore.

Negli Stati Uniti, Coface prevede una crescita economica del 2,5% per quest'anno e solo l'1,3% nel 2020, contro il 2,9% nel 2018.