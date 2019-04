Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Marco Boglione, ha esaminato l'andamento commerciale del Gruppo dei primi tre mesi del 2019. I risultati commerciali consolidati dell'esercizio 2019 di seguito riportati recepiscono gli effetti dell'acquisizione del licenziatario francese, per i marchi Kappa® nei territori di Francia, UK, Svizzera, Spagna e Portogallo, avvenuta all'inizio del corrente esercizio.

In sintesi:

vendite aggregate di prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo dal Network dei licenziatari:

- commerciali a 184 milioni di Euro, 154,6 milioni al 31 marzo 2018 +19% a cambi correnti (+14,6% a cambi costanti) e

- produttivi a 57,6 milioni di Euro, 53,5 milioni al 31 marzo 2018 +7,7% a cambi correnti (invariate a cambi costanti), così per un totale di 241,6 milioni di Euro che si confrontano con i 208,1 milioni del 2018 +16,1% a cambi correnti (+10,8% a cambi costanti), a fronte dei quali sono maturate royalties e sourcing commission per 18,7 milioni di Euro, realizzate da BasicNet e dalle società proprietarie dei marchi, in crescita del 10,4% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente;

importante crescita di tutti i mercati: +36% il mercato americano, +13,4 il mercato europeo, +17,1% Asia e Oceania. Significativa ripresa per i mercati di Medio Oriente e Africa +56,3%;

il fatturato consolidato, al netto delle componenti intercompany, ha raggiunto i 74,6 milioni di Euro, al quale hanno contribuito:

- royalties attive e commissioni dei sourcing, per 12,9 milioni di Euro, e

- vendite dirette realizzate dalla società licenziataria italiana BasicItalia S.p.A. e dal licenziatario francese a 61,7 milioni di Euro. Al fine di rendere più omogeneo il confronto con il 2018, i principali indicatori commerciali sono di seguito confrontati a parità di perimetro di consolidamento, ovvero senza il contributo del Gruppo Kappa Europe: