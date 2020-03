All'incontro di oggi il consiglio direttivo della *Bce *ha deciso un pacchetto completo di misure di politica monetaria.

1) Misure addizionali di rifinanziamento di lungo termine (LTRO) saranno condotte, temporaneamente, per fornire liquidità immediata a supporto del sistema finanziario dell'Eurozona. Sebbene il consiglio direttivo non registri segni materiali di pressione nei mercati monetari o carenza di liquidità nel sistema bancario, queste operazioni forniranno una barriera efficace in caso di bisogno. Le operazioni saranno condotte tramite aste a tasso fisso con piena allocazione, con un tasso d'interesse uguale al tasso medio di deposito (average deposit facility rate). Gli LTRO forniranno liquidità a condizioni favorevoli nel periodo fino alle operazioni TLTRO III previste il prossimo giugno 2020.

2) Nel TLTRO III, termini notevolmente favorevoli saranno applicati per il periodo tra giugno 2020 e giugno 2021 a tutte le operazioni TLTRO in circolazione durante il medesimo periodo. Queste operazioni supporteranno le banche nei finanziamenti a coloro che sono più colpiti dall'epidemia del coronavirus, in particolare le piccole e medie imprese. Durante questo periodo, il tasso d'interesse su queste operazioni TLTRO III sarà di 25 punti base inferiore al tasso medio applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema. Per le controparti che mantengono i livelli di provvista del credito, il tasso applicato in queste operazioni sarà inferiore e andrà oltre il periodo che si concluderà a giugno 2021, potrà essere di 25 punti base sotto il tasso medio d'interesse sui depositi. Inoltre il massimo ammontare che le controparti potanno finanziare con il TLTRO III è alzato al 50% per lo stock dei finanziamenti eleggibili al 28 febbraio 2019. In questo contesto il direttorio darà mandato ai comitati dell'Eurosistema di valutare misure di alleggerimento dei collaterali per assicurare che le controparti possano ancora impiegare appieno il supporto nel funding.

3) Un supporto temporaneo di acquisti netti addizionali di asset da 120 miliardi di euro sarà aggiunto entro la fine dell'anno, assicurando un forte contributo dai programmi di acquisto nel settore privato. In combinazione con il quantitative easing esistente (APP) questo supporterà favorevoli condizioni di finanziamentoper l'economia reale in tempi di crescente incertezza. Il direttivo della Bce Council continua ad attendersi che gli acquisti netti di asset proseguano per il tempo necessario a rafforzare l'impatto accomodante della sua politica dei tassi e che terminino poco prima dell'avvio del rialzo dei tassi principali della Bce.

4) Il* tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale, il tasso marginale e quello sui depositi *rimarranno *invariati *allo 0,00%, 0,25% e a -0,50% rispettivamente. Il direttivo si attende che i tassi principali restino sui livelli attuali o su livelli inferiori finché l'outlook sull'inflazione non converga in maniera robusta su un livello sufficientemente prossimo, ma inferiore, al 2% nell'orizzonte della proiezione e finché la convergenza non si sia riflessa in maniera consistente nelle dinamiche dell'inflazione core.

5) I reinvestimenti dei pagamenti principali da parte dei titoli in scadenza *acquistati con il quantitative easing proseguiranno in pieno per un periodo esteso oltre la data di riavvio del rialzo dei tassi e in ogni caso per il tempo necessario a mantenere condizioni favorevoli di liquidità e un ampio grado di politica monetaria accomodante.*

