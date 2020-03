In merito ai commenti del governatore Holzmann la Bce ha dichiarato: " Il consiglio direttivo è stato unanime nella valutazione che, in aggiunta alle misure decise il 12 marzo 2020, la Bce continuerà a monitorare da vicino le conseguenze per l'economia derivanti dalla diffusione dell'epidemia e che la Bce è pronta a modificare tutte le sue misure, come appropriato, qualora questo fosse necessario a salvaguardare le condizioni di liquidità nel sistema bancario e ad assicurare una trasmissione fluida della propria politica monetaria in tutte le giurisdizioni.

In merito ai commenti del governatore *Holzmann *la *Bce *ha dichiarato: " Il consiglio direttivo è stato unanime nella valutazione che, in aggiunta alle misure decise il 12 marzo 2020, la Bce continuerà a monitorare da vicino le conseguenze per l'economia derivanti dalla diffusione dell'epidemia e che la Bce è pronta a modificare tutte le sue misure, come appropriato, qualora questo fosse necessario a salvaguardare le condizioni di liquidità nel sistema bancario e ad assicurare una trasmissione fluida della propria politica monetaria in tutte le giurisdizioni.

Robert Holzmann, governatore della Banca centrale d'Austria e quindi membro dello stesso consiglio direttivo della Bce, aveva dichiarato a Der Standard che il crollo dei mercati e la crisi economica potevano anche portare una sorta di purificazione per l'economia in osservanza dell'antica teoria della distruzione creativa di Joseph Schumpeter. "La politca monetaria negli ultimi anni con tassi d'interesse pari a zero e negativa ha in qualche modo interrotto questo potere di pulizia. Una crisi può anche essere usata per emergere da essa più forti e rendere giustizia alle esigenze sociali", aveva dichiarato Holzmann. A una domanda sul "fiasco comunicativo della Bce" Holzmann ha risposto che alcuni operatori partecipanti al mercato hanno criticato il fatto che la Bce non fosse disposta a un'ulteriore espansione della liquidità nella misura prevista. "Lagarde - ha aggiunto - ha affermato che la politica monetaria ha raggiunto i propri limiti. Non possiamo risolvere il problema da soli, ora è principalmente una questione di politica fiscale. E' responsabilità dello Stato fornire protezione e supporto sociale. La politica monetaria non può risolvere il problema. Quando il mercato ha visto che la signora Lagarde era seria e c'era l'unanimità nel consiglio direttivo, si è reso conto che non poteva mantenere i prezzi gonfiati dei mercati azionari".

Tutti commenti che evidentemente la *Bce *ha ritenuto di dover chiarire ricordando la posizione unanime del consiglio direttivo che lasciava aperta la porta a ulteriori interventi, che, con la precisazione di oggi, in qualche maniera potrebbero essersi avvicinati.

(GD - www.ftaonline.com)