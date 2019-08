Nell'ultima edizione del Bollettino economico della Banca centrale europea (Bce) emerge come "le informazioni in arrivo dall'ultima riunione del Consiglio direttivo a inizio giugno indicano che, mentre ulteriori guadagni in termini di occupazione e aumento dei salari continuano a sostenere la resilienza dell'economia, l'ammorbidimento delle dinamiche di crescita globale e il debole commercio internazionale continuano a pesare sulle prospettive dell'area dell'euro". "La prolungata presenza di incertezze legate a fattori geopolitici e la crescente minaccia di protezionismo e vulnerabilità nei mercati emergenti - si legge ancora nel Bollettino - stano indebolendo il sentimento economico, in particolare nel settore manifatturiero. In questo contesto, le pressioni inflazionistiche rimangono attenuate e gli indicatori delle aspettative d'inflazione sono diminuiti. Pertanto continua a essere necessario un significativo stimolo monetario per garantire che le condizioni finanziarie rimangano molto favorevoli e sostengano l'espansione dell'area dell'euro". Il Consiglio direttivo ha sottolineato "la necessità di una posizione altamente accomodante della politica monetaria per un periodo di tempo prolungato, poiché i tassi d'inflazione, sia realizzati che previsti, sono stati costantemente al di sotto degli obiettivi". Il Consiglio direttivo è quindi "determinato ad agire, in linea con il suo impegno per la simmetria nell'obiettivo d'inflazione. È quindi pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, secondo i casi, per garantire che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto". La Bce ha per questo incaricato i pertinenti comitati dell'Eurosistema di esaminare le opzioni disponibili, compresa la guidance sui tassi d'interesse, e misure come la progettazione di un sistema a più livelli per la remunerazione delle riserve e portata e composizione dei potenziali nuovi acquisti di asset.