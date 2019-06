Nell'ultimo Bollettino Economico pubblicato stamani dalla Bce con riferimento alla riunione di politica monetaria del 6 giugno scorso, si legge che " sebbene i dati relativi al primo trimestre si siano rivelati lievemente migliori delle attese, secondo le ultime informazioni circostanze avverse di carattere internazionale continuano a gravare sulle prospettive per l'area dell'euro. Il perdurare delle incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti incide sul clima di fiducia. Al tempo stesso, gli ulteriori incrementi dell'occupazione e le retribuzioni in aumento continuano a sostenere la capacità di tenuta dell'economia dell'area dell'euro e la crescita graduale dell'inflazione".

In questo contesto, la Bce ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine. Il Consiglio direttivo ha infine stabilito le modalità della nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine trimestrali (OMRLT III), in particolare i parametri di definizione dei prezzi.

