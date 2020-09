Se ne parla ormai dal 13 maggio allorquando venne annunciato nel Decreto Rilancio approvato dal consiglio dei ministri, ma in realtà che fine ha fatto il Bonus Mobilità?

Tra giugno e luglio sembrava che tutto fosse pronto e che l'app ad esso dedicata annunciata dal ministero dell'ambiente fosse ormai ai dettagli e pronta ad essere scaricata dal popolo delle due ruote. Ed invece niente, ulteriori ritardi e rinvii si sono susseguiti tanto che alla fine l'idea dell'App è stata abbandonata in favore della realizzazione di un portale web sul quale procedere alla richiesta.

E' arrivato il momento

Stando a quanto affermato dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sembra che ora il momento sia veramente arrivato. Sabato 5 settembre sarà il giorno in cui il decreto attuativo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A quel punto la società incaricata di realizzare il portale avrà 60 giorni di tempo per terminare i lavori. Il prossimo 4 novembre dunque potranno partire i rimborsi stessi in base alle modalità previste.Da sottolineare come il governo abbia deciso in questi mesi di incrementare le disponibilità per il bonus portandole da 120 a 210 milioni nel tentativo di soddisfare più richieste possibile.

Come ricevere il Bonus Mobilità

Per avere il bonus sarà necessario allegare nel portale lo scontrino parlante o la fattura del bene acquistato, comunicare il proprio Iban ed attendere 2 settimane (10-15 giorni circa), tempo necessario affinchè il bonifico venga ricevuto sul conto corrente.

Copertura del Bonus

Il Bonus copre fino al 60% dell'acquisto di un mezzo ecologico a due ruote (bicicletta, bicicletta elettrica, monopattino, handbike, hoverboard, segway, sia nuovi che usati) fino ad un tetto massimo di spesa pari a 500,00 euro.

Chi ne può usufruire

Non tutti però potranno usufruire del Bonus Mobilità. Soltanto i maggiorenni residenti in comuni con più di 50.000 abitanti infatti potranno beneficiarne, oltre ai residenti nelle città capoluogo di provincia e di regione. A queste categorie si aggiunge inoltre quella composta dai pendolari residenti nei comuni limitrofi di una delle 14 grandi città individuate (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia) che abbiano domicilio nella città stessa.

