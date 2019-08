Borsa italiana in verde con bancari e petroliferi, vendite sui BTP.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 41 minuti fa

Borsa italiana in verde con bancari e petroliferi, vendite sui BTP. FTSE MIB +0,87%.

*Il FTSE MIB segna +0,87%, il FTSE Italia All-Share +0,86%, il FTSE Italia Mid Cap +0,79%, il FTSE Italia STAR +0,92%.

BTP in flessione, sale lo spread. *Il rendimento del decennale segna 1,44% (chiusura precedente a 1,38%), lo spread sul Bund 211 bp (208) (dati MTS).

Mercati azionari europei tonici in avvio: Euro Stoxx 50 +0,9%, FTSE 100 +1,0%, DAX +1,0%, CAC 40 +0,7%, IBEX 35 +0,7%.

Future sugli indici azionari americani positivi: S&P 500 +0,8%, NASDAQ 100 +0,9%, Dow Jones Industrial +0,8%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +1,44%, NASDAQ Composite +1,67%, Dow Jones Industrial +1,20%.

Mercato azionario giapponese positivo, il Nikkei 225 ha terminato a +0,71%. Borse cinesi in netto rialzo: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a +2,17%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna +2,2% circa.

Bancari in forte rialzo: l'indice FTSE Italia Banche segna +1,9%, l'EURO STOXX Banks +1,5%. La BCE ha dato l'ok all'operazione di salvataggio di Banca Carige con aumento di capitale da 700 milioni di euro ed emissione di un prestito subordinato per 200 milioni. I commissari straordinari Piero Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener dovrebbero convocare l'assemblea il 20 settembre. In evidenza Intesa Sanpaolo +2,1%, Banco BPM +2,1%, UniCredit +1,8%, Banca MPS +3,7%.

Netto progresso per CNH Idustrial +2,4%, grazie alle indicazioni positive provenienti dagli USA sulle trattative con la Cina e sullo stato di salute dell'economia americana.

*Bene i petroliferi *in scia al recupero del greggio (massimi da mercoledì scorso): i future ottobre segnano per il Brent 59,55 $/barile, per il WTI 55,65 $/barile. Tenaris +2,5%, Saipem +1,5%, Eni +0,9%.