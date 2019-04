Borsa Italiana dà il benvenuto sul Mercato Telematico Azionario (MTA) a Nexi, società fintech nel segmento ad alta crescita paytech. Nexi offre servizi e infrastrutture digitali a banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.

La quotazione di Nexi rappresenta uno dei più importanti collocamenti internazionali del 2019. A seguito dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, Nexi rappresenta la prima IPO al mondo per ammontare raccolto.

Con una capitalizzazione iniziale di 5,7 miliardi di Euro e un controvalore complessivo dell'offerta pubblica iniziale di oltre 2 miliardi di Euro, Nexi ha concluso la più grande operazione in Europa, Africa, Asia, Australia e Sud America.

Per quanto riguarda il listino italiano, Nexi rappresenta la più importante operazione per capitalizzazione e ammontare raccolto in IPO negli ultimi due anni e la più grande IPO di sempre di una società fintech. Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs International e Mediobanca hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator. Banca Akros e Banca IMI hanno agito come sponsor.

In occasione dell'inizio delle negoziazioni Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha dichiarato: "La quotazione di Nexi potrebbe essere la più grande quotazione in Europa e forse del mondo nel 2019. Il successo di Nexi è un segnale molto positivo per l'intero Paese, e conferma la fiducia da parte degli investitori internazionali oltre che domestici nelle prospettive di crescita della società e del mercato in cui essa opera. Quello del fintech è un settore in forte sviluppo a livello globale e siamo orgogliosi che anche una società italiana come Nexi si sia affermata tra i competitori di successo".