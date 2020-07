La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta del mese di luglio in rialzo in ordine sparso. L'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno guadagnato rispettivamente lo 0,50% e lo 0,95% mentre il Dow Jones, penalizzato dagli energetici, ha perso lo 0,30%. Per il listino ad alto contenuto tecnologico si tratta della chiusura più alta di sempre.

Come già successo in occasione di quelli del meeting di fine aprile, anche i verbali relativi alla riunione del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie) di 9 e 10 giugno scorsi hanno evidenziato un istituto centrale Usa focalizzato su come comunicare ai mercati l'outlook, in termini di andamento dei tassi d'interesse e del programma di acquisto di asset. Si sente la necessità di maggiore chiarezza proprio a causa dell'incertezza legata all'epidemia di coronavirus e alla valutazione che l'economia a stelle e strisce avrà bisogno di sostegno per un discreto tempo. Diversi partecipanti al meeting ritengono che vi sia una sostanziale probabilità di ulteriori ondate di contagi da Covid-19, che in alcuni scenari potrebbero comportare ulteriori interruzioni "e forse un periodo prolungato di ridotta attività economica". "I funzionari della Fed nel complesso si aspettano che una piena ripresa dell'occupazione richiederà tempo", si legge ancora nei verbali in merito alla situazione del mercato del lavoro.

Tra i titoli in evidenza Pfizer +3,21%. Il gruppo farmaceutico ha annunciato risultati preliminari positivi per un candidato vaccino anti Covid-19.

Tesla +3,69%. Il produttore di auto elettriche ha superato in termini di capitalizzazione la giapponese Toyota diventando la prima azienda al mondo per valore in Borsa.

FedEx +11,71%. Il gruppo delle spedizioni ha presentato una trimestrale ampiamente superiore alle attese. Nel quarto trimestre l'utile per azione adjusted si è attestato a 2,53 dollari contro gli 1,52 dollari del consensus. Meglio del previsto anche i ricavi a 17,4 miliardi (consensus 16,4 miliardi).

Beyond Meat +5,72%. Il produttore di carne a base vegetale ha annunciato lo sbarco in Cina.

Office Depot -3,57%. Il rivenditore di articoli per ufficio ha completato l'operazione di Reverse Stock Split.

Fiat Chrysler Automobiles -3,37%. Le vendite del gruppo negli Usa nel secondo trimestre sono calate del 39% a 367.086 veicoli.

Sul fronte macroeconomico i nuovi occupati di giugno nel settore non agricolo (stima ADP) sono risultati pari a +2,369 milioni di unità. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che avevano previsto una creazione di 2,9 milioni di posti di lavoro. Rivisto nettamente al rialzo il dato di maggio da -2,76 milioni a +3,065 milioni di unità.

Markit Economics ha pubblicato la lettura definitiva dell'Indice PMI Manifatturiero relativo al mese di giugno, in crescita a 49,8 punti dai 39,8 di maggio (consensus a 49,6 punti).

L'Institute for Supply Management ha reso noto che l'Indice ISM Manifatturiero, nel mese di maggio, si è attestato a 52,6 punti dai 43,1 punti del mese precedente. Il dato e' risultato superiore alle attese degli analisti che avevano stimato un valore dell'indice pari a 49,5 punti.

