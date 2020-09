Non si ferma il rally a Wall Street, nonostante le prese di beneficio su Apple (-2,07%) ed all'aumento inferiore alle attese del numero degli occupati nel settore privato ad agosto. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,59% e si è riportato sopra la soglia dei 29 mila punti. Nuovo record per l'S&P 500 (+1,54%) mentre il Nasdaq Composite (+0,98%) ha superato per la prima volta quota 12 mila punti.

Secondo quanto emerge dall'edizione del Beige Book diffusa mercoledì dalla Federal Reserve (Fed), relativa al periodo fino allo scorso 24 agosto, il manifatturiero ha mostrato segnali di ripresa in gran parte degli Usa. Bene anche i consumi, in particolare per quanto riguarda immobili e nuovi veicoli. Complessivamente, però, le spese dei consumatori come pure delle aziende restano ben al di sotto dei livelli precedenti lo scoppio della crisi del Covid-19. "Le continue incertezze e volatilità legate alla pandemia, e il loro effetto negativo sui consumatori e sulle attività commerciali, rimangono il tema principale in tutto il Paese", ha sottolineato la Fed.

Protagonisti della giornata soprattutto i comparti considerati più "difensivi" come utility, comparto immobiliare e beni di consumo.

Tra i titoli in evidenza Macy's +0,57%. La catena della grande distribuzione ha annunciato una trimestrale superiore alle attese. Nel secondo trimestre l'Eps adjusted si è attestato a -0,81 dollari (consensus -1,77 dollari) su ricavi per 3,56 miliardi (consensus 3,48 miliardi). Prese di beneficio su Apple (-1,8%) dopo gli ultimi record.

H&R Block +1,03%. Il gruppo dei servizi fiscali ha comunicato risultati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2021 segnati dal balzo dei ricavi del 300% annuo a 601 milioni di dollari. I profitti sono rimbalzati (del 176% annuo), attestandosi a 55 centesimi per azione, contro i 50 centesimi del consensus.

Brown-Forman Corporation +10,17%. Il gruppo delle bevande ha registrato nel primo trimestre un utile per azione adjusted superiore alle attese (0,40 dollari contro i 31 centesimi del consensus).

Tesla -5,83%. Baillie Gifford & Co, secondo maggiore azionista del costruttore di auto elettriche, ha ridotto la partecipazione al 4,25% dal 6,3%. E' quanto emerge da un documento depositato presso la SEC.

Sul fronte macroeconomico la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di agosto, una crescita di 428 mila nuovi impieghi, da 167 mila unità della rilevazione precedente (rivisto da 20,236 milioni di unità) risultando inferiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 950 mila posti di lavoro.

Il Dipartimento del Commercio U.S. ha annunciato che nel mese di luglio gli ordini industriali sono cresciuti del 6,4% pari all'incremento registrato a giugno. Gli economisti avevano stimato una crescita del 6% su base mensile. Gli ordinativi alle fabbriche escluso il settore dei trasporti sono aumentati del 2,1% a luglio dal +4,8% di giugno.

(RV - www.ftaonline.com)