Borsa Usa, il taglio dei tassi per adesso non risolleva lequotazioni.

Borsa Usa, il taglio dei tassi per adesso non risolleva lequotazioni. La Federal Reserve ha comunicato di aver abbassato il tasso diinteresse sui Fed funds dello 0,50%, portando il tasso obiettivo a 1,00-1,25per cento.

Nonostante i fondamentali dell'economia USA ancora solidi,il coronavirus mette a rischio l'attività economica: questa la motivazionedella mossa a sorpresa decisa prima della prossima riunione del FOMC, ilbraccio operativo della Fed, in programma il prossimo 17-18 marzo. Il mercatoe' stato preso di sorpresa e dopo una reazione positiva iniziale e' tornato alpunto di partenza, probabilmente gli operatori hanno riconosciuto in questamisura straordinaria l'ammissione di un elevato rischio che il mondo possaandare incontro ad una recessione globale.

La attuale fase di crisi economica viene vista dai mercaticome uno shock che ha le sue radici sia sul fronte della domanda (di beni, diviaggi...) da parte dei consumatori ma anche sul fronte dell'offerta (prodottifiniti) dovuta alla interruzione della catena di fornitura delle aziende. Itagli dei tassi tradizionalmente funzionano sul fronte della offerta ma hannopoco effetto su quello della domanda: indipendentemente dal livello dei tassi leaziende chiuse per l'emergenza del coronavirus continueranno ad esserlo fino ache questa non sara' superata.

Oggi era in programma anche una conferenza telefonica del G7fatta per decidere quali potrebbero essere gli interventi economici percontrastare le ricadute del coronavirus, ma non sarebbero emerse novita'rilevanti, se non un generico impegno ad adottare tutti i mezzi possibili,misure fiscali incluse, per evitare il rischio di una recessione.