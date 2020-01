La Borsa di New York ha aperto l'ultima seduta della settimana e del mese di gennaio in calo a causa dei timori sui possibili effetti negativi sull'economia generati dall'epidemia di coronavirus in Cina.

La Borsa di New York ha aperto l'ultima seduta della settimana e del mese di gennaio in calo a causa dei timori sui possibili effetti negativi sull'economia generati dall'epidemia di coronavirus in Cina. Il Dow Jones perde lo 0,7%, l'S&P 500 lo 0,4% e il Nasdaq Composite lo 0,1%. Tra i titoli in evidenza Amazon +8%. Il colosso dell'e-commerce ha presentato risultati del quarto trimestre segnati da profitti netti in crescita da 6,04 a 6,47 dollari per azione, a fronte di ricavi aumentati da 72,38 a 87,40 miliardi. Il consensus di FactSet era invece per 4,04 dollari e 86,03 miliardi rispettivamente.

Caterpillar -1%. Il gruppo delle macchine movimento terra ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione adjusted a 2,63 dollari contro i 2,38 dollari del consensus. Debole però l'outlook 2020; l'Eps è atteso tra 8,50 e 10,00 dollari contro i 10,6 dollari del consensus.

Exxon Mobil -3%. Il colosso petrolifero ha pubblicato i risultati del quarto trimestre che hanno evidenziato un utile netto in calo a 5,69 miliardi di dollari da 6 miliardi dello stesso periodo di un anno prima. Escluse le poste straordinarie l'Eps si è attestato a 0,41 dollari, 2 centesimi meno delle attese.

International Business Machine +3%. Il gigante informatico ha comunicato la nomina da parte del board di Arvind Krishna come nuovo chief executive. Krishna, attualmente senior vice president di Cloud and Cognitive Software (è stato lui il principale artefice dell'acquisizione da 34 miliardi di dollari di Red Hat, la più costosa della storia di Ibm), rimpiazzerà Ginni Rometty il prossimo 6 aprile. Rometty manterrà l'incarico di executive chairman fino a fine 2020, quando lascerà il gruppo dopo quasi 40 anni. Krishna è stato anche nominato president di Ibm.