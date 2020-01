La Borsa di New York ha aperto la seduta senza grandi variazioni nel giorno della firma dell'accordo commerciale "di Fase 1" tra Usa e Cina. Il Dow Jones cede lo 0,1% mentre il Nasdaq Composite guadagna lo 0,05%. Piatto l'S&P 500.

Tra i titoli in evidenza UnitedHealth Group +2%. Il colosso dell'assicurazione sanitaria ha registrato nel quarto trimestre un utile per azione adjusted a 3,90 dollari contro i 3,78 dollari attesi dagli analisti. PG&E +6%. Citigroup ha alzato il rating sul titolo del gruppo energetico a "buy". Goldman Sachs -0,8%. La banca d'affari ha chiuso il quarto trimestre con profitti netti (attribuibili alla capogruppo) in calo del 26% a 1,724 miliardi di dollari. L'utile per azione è pari a 4,69 dollari, ampiamente sotto ai 5,47 dollari del consensus.

BlackRock +1,8%. La più grande società di investimento al mondo ha annunciato di aver raggiunto la cifra record di 7,43 mila miliardi di dollari di masse gestite. Target -7%. Il gruppo della vendita al dettaglio ha rivisto al ribasso la stima di crescita sulle vendite comparabili del quarto trimestre a +1,4% contro il +3-4% indicato in precedenza. Sul fronte macroeconomico la Federal reserve di New York ha comunicato che l'indice Empire State Manufactoring (che misura l'andamento dell'attività manifatturiera di New York) si attesta nel mese di gennaio a 4,8 punti da 3,5 punti di dicembre, risultando superiore alle attese degli analisti fissate su un indice pari a 3,55 punti.

Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che l'indice grezzo dei prezzi alla produzione ha evidenziato, nel mese di dicembre, una crescita dello 0,1% su base mensile dopo una variazione nulla nel mese precedente (consensus +0,2%). Su Base annuale il PPI è salito del +1,3% dal +1,1% precedente (consensus +1,3%). L'indice core (esclusi energetici ed alimentari) è cresciuto dello 0,1% su base mensile (consensus +0,2%) dal -0,2% precedente. Su base annuale, l'indice Core ha fatto segnare un incremento pari all'1,1%, inferiore alla rilevazione precedente e al consensus, entrambi pari al +1,3%.