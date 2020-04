La Borsa di New York ha aperto la seduta in rialzo dopo il nuovo intervento della Fed. Il Dow Jones guadagna l'1,9%, l'S&P 500 l'1,7% e il Nasdaq Composite l'1,3%. La Banca centrale americana ha annunciato ulteriori azioni per fornire fino a 2.300 miliardi di dollari in prestiti a supporto dell'economia. Questo finanziamento aiuterà famiglie e datori di lavoro di tutte le dimensioni rafforzando la capacità degli enti statali e locali a fornire servizi critici durante la pandemia del coronavirus.

Tra i titoli in evidenza Cognizant Technology Solutions Corporation +3%. La società specializzata in servizi digitali, tecnologici, consulenza e gestione ha fornito un outlook per il primo trimestre superiore alle attese. I ricavi sono attesi tra 4,22 e 4,23 miliardi di dollari contro i 4,18 miliardi del consensus.

Starbucks -0,5%. Il colosso del caffè ha dichiarato di attendersi profitti netti sostanzialmente dimezzati nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2020, a causa dell'impatto sul suo business dell'epidemia di Covid-19. La società già in gennaio aveva lanciato l'allarme sugli effetti delle misure di contenimento dei contagi da coronavirus (in occasione della chiusura di gran parte dei suoi punti vendita in Cina). La stima per il trimestre da poco chiuso è di un eps rettificato compreso tra 28 e 32 centesimi di dollaro, contro i 60 centesimi del pari periodo del precedente anno fiscale.

Big Lots +23%. Il rivenditore al dettaglio ha annunciato di aver siglato un contratto di "sale leaseback" su quattro centri distribuzione. Dall'operazione, da 725 milioni di dollari, è previsto un incasso netto di circa 550 milioni che saranno utilizzati per ridurre il debito e supportare i progetti di crescita.

Costco Wholesale -1%. La catena di ipermercati ha comunicato vendite nette salite dell'11,7% annuo in marzo a 15,49 miliardi di dollari. La crescita a perimetro costante è stata del 9,6% annuo (12,3% al netto di valute e costo dei carburanti). Quest'ultimo dato è inferiore alle attese degli analisti. Nelle 31 settimane allo scorso 5 aprile, le vendite sono cresciute del 9,0% annuo a 96,25 miliardi di dollari (7,5% la crescita a perimetro costante e 7,8% al netto di valute e costo dei carburanti).

Sul fronte macroeconomico le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana terminata il 3 aprile si sono attestate a 6,606 milioni di unità, superiori alle attese (5,250 milioni di unità) ma lievemente inferiore dato della settimana precedente (6,867 milioni di unità). Il numero totale di persone che richiede l'indennità di disoccupazione (calcolato sui dati al 28 marzo) si attesta a 7,455 milioni, superiore ai 3,059 milioni della rilevazione precedente (attese 8,000 milioni).

Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che l'indice grezzo dei prezzi alla produzione ha evidenziato, nel mese di marzo, una flessione dello 0,2% su base mensile dopo una variazione negativa dello 0,6% nel mese precedente (consensus -0,4%). Su Base annuale il PPI è salito del +0,7% dal +1,3% precedente (consensus +0,5%). L'indice core (esclusi energetici ed alimentari) è cresciuto dello 0,2% su base mensile (consensus +0,1%) dal -0,3% precedente. Su base annuale, l'indice Core ha fatto segnare un incremento pari all'1,4%, pari alla rilevazione precedente e superiore al consensus fissato su un indice dell'1,2%.

(RV - www.ftaonline.com)