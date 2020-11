La Borsa di New York ha aperto la seduta in rialzo, nel giorno delle elezioni presidenziali. Il Dow Jones guadagna l'1,2%, l'S&P 500 l'1% il Nasdaq Composite lo 0,7%.

Gli investitori scommettono complessivamente su una vittoria dello sfidante Joe Biden e di conseguenza su maggiori piani di stimolo per l'economia rispetto a quanto potrebbe accadere in caso di riconferma di Donald Trump.

Tra i titoli in evidenza Sysco Corporation +5%. Il distributore alimentare ha annunciato una trimestrale superiore alle attese. Nel primo trimestre l'utile per azione si è attestato a 0,42 dollari su ricavi per 11,8 miliardi. Gli analisti avevano previsto un Eps a 0,25 dollari su ricavi per 11,75 miliardi.

Twitter +5%. Secondo la documentazione regolatoria presentata presso la Sec, il chief executive (e fondatore) del social network, Jack Dorsey, avrebbe superato la revisione della sua gestione imposta dall'investitore attivista Elliot Management. Il board ha dato ancora fiducia a Dorsey ma Elliott ha ottenuto per Jesse Cohn un posto da consigliere. L'accordo con Elliott prevede un investimento da 1 miliardo di dollari da parte del private equity Silver Lake. Grazie anche questi fondi parte finalmente il piano di buyback da 2 miliardi di dollari annunciato prima dello scoppio della crisi del Covid-19.

Alibaba -8%. Lo Shanghai Stock Exchange ha rinviato la quotazione in Borsa della controllata Ant Group.

Sul fronte macroeconomico il Dipartimento del Commercio U.S. ha annunciato che nel mese di settembre gli ordini industriali sono cresciuti dell'1,1% dopo l'incremento dello 0,6% registrato ad agosto. Gli economisti avevano stimato una crescita dell'1% su base mensile. Gli ordinativi alle fabbriche escluso il settore dei trasporti sono aumentati dello 0,5% a settembre dal +0,9% di agosto.

