La Borsa di New York ha aperto la seduta sopra la parità grazie ai dati superiori alle attese sul fronte occupazionale. Il Dow Jones guadagna lo 0,05%, l'S&P 500 lo 0,2% e il Nasdaq Composite lo 0,3%. Listini comunque frenati dalle tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi missilistici lanciati dall'Iran su obiettivi Usa in Iraq (rappresaglia arrivata come anticipato da Teheran dopo l'uccisione il 3 gennaio del generale Qassem Soleimani).

Tra i titoli in evidenza Constellation Brands +0,5%. Il produttore di birra ha rivisto al rialzo la stima sull'utile per azione adjusted per l'esercizio in corso a 9,45-9,55 dollari da 9,00-9,20 dollari della precedente guidance.

Lennar Corporation +5%. Il costruttore di case ha annunciato una trimestrale superiore alle attese. Nel quarto trimestre l'utile per azione si è attestato a 2,13 dollari contro gli 1,90 dollari del consensus. Meglio del previsto anche il giro d'affari, cresciuto dell'8% a 7,0 miliardi di dollari contro i 6,63 miliardi del consensus.

The Greenbrier Companies -0,5%. Il gruppo delle attrezzature per trasporti ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione adjusted inferiore alle attese (0,30 dollari contro i 43 centesimi del consensus).

Walgreens Boots Alliance -6%. La catena di farmacie ha registrato nel primo trimestre profitti netti in calo a 845 milioni di dollari da 1,12 miliardi dello stesso periodo di un anno prima. Escluse le poste straordinarie l'Eps si è attestato a 1,37 dollari contro gli 1,41 dollari del consensus. Peggio del previsto anche i ricavi (34,34 miliardi contro i 34,60 miliardi del consensus).

Sul fronte macroeconomico la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di dicembre, una crescita di 202 mila nuovi impieghi. In forte crescita rispetto alle 124 mila unità della rilevazione precedente (rivisto da 67 mila unità) e alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 160 mila posti di lavoro.