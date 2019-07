La Borsa di New York ha chiuso la seduta in rialzo dopo le dichiarazioni del numero uno della Fed. L'S&P 500 ha superato per la prima volta quota 3 mila punti per poi chiudere a 2.993,07punti (+0,45%). Positivi anche Dow Jones (+0,29%) e Nasdaq Composite (+0,75%).

Jerome Powell, in una audizione al Congresso, ha detto che all'interno dell'istituto si è rafforzata la posizione per una politica monetaria più accomodante. Si tratta di un chiaro segnale accomodante che potrebbe preludere ad un taglio dei tassi di interesse già nella riunione di fine luglio.

Dai verbali della riunione del 18-18 giugno del Fomc emergono crescenti incertezze e rischi al ribasso relativi all'outlook degli Stati Uniti.

L'effetto Powell ha spinto al rialzo anche il petrolio con il Wti a 60,43 dollari al barile (+4,5%).

Tra i titoli in evidenza MSC Industrial Direct -3,81%. Il distributore di attrezzature industriali ha fornito previsioni per il trimestre in corso (il quarto) deludenti. Nell'ultimo periodo dell'esercizio l'utile per azione è atteso tra 1,21 e 1,27 dollari su ricavi per 835-851 milioni (consensus Eps 1,48 dollari, ricavi 882 milioni).

Deere & Co -1,56%. Ubs ha tagliato il rating sul titolo del produttore di trattori e macchine per l'agricoltura a "neutral" da "buy".

Levi Strauss -12%. Il produttore di jeans ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione inferiore alle attese (0,07 dollari contro i 13 centesimi del consensus).

American Airlines Group +1,79%. La compagnia aerea ha rivisto al rialzo le stime per il secondo trimestre. Nei tre mesi a fine giugno l'EBT adjusted margin è previsto ora tra l'8,5% ed il 9,5% da 7-9%.

Sul fronte macroeconomico a maggio le scorte all'ingrosso hanno fatto segnare un incremento pari allo 0,4%, risultando pari alla stima preliminare e alle attese. Anche nel mese di aprile le scorte erano cresciute dello 0,4%, mentre a marzo erano diminuite dello 0,1% su base mensile.