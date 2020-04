La Borsa di New York ha aperto la prima seduta del mese di aprile in ribasso sui rischi di un peggioramento della situazione sanitaria ed economica negli Stati Uniti. Il Dow Jones perde il 3%, l'S&P 500 il 3,1% e il Nasdaq Composite il 3%. I contagiati da coronavirus sono saliti a 190 mila unità negli Stati Uniti con oltre 4 mila morti.

Tra i titoli in evidenza Hp Inc -7%. Xerox Holdings ha ritirato la proposta d'acquisto sul produttore di pc e stampanti a causa dell'emergenza Covid-19.

Macy's -7%. Il titolo della catena di grandi magazzini uscirà dall'indice S&P 500 per far posto a Carrier Global, società specializzata nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento recentemente scorporata da United Technologies.

Fiat Chrysler Automobiles -4%. Il gruppo automobilistico ha annunciato di aver venduto nel primo trimestre 2020 negli Stati Uniti 446.768 veicoli contro i 498.425 veicoli dello stesso periodo del 2019.

BlackBerry -14%. Il gruppo della sicurezza informatica ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre 2019 segnati da un rosso di 41 milioni di dollari, pari a 7 centesimi per azione, contro profitti netti per 51 milioni, e 8 centesimi, del pari periodo del 2018. Su base rettificata l'eps si è attestato a 9 centesimi, a fronte di ricavi in crescita dell'11% annuo a 282 milioni. Il consensus di FactSet era invece per 5 centesimi e 399 milioni rispettivamente.

AT&T -3%. JP Morgan ha tagliato il rating sul titolo del gruppo delle telecomunicazioni a "neutral" da "overweight".

Sul fronte macroeconomico la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di marzo, una flessione di 27 mila nuovi impieghi. In calo rispetto alle 183 mila unità della rilevazione precedente (rivisto da 183 mila unità) ma superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un decremento di 150 mila posti di lavoro.

Markit Economics ha pubblicato la lettura definitiva dell'Indice PMI Manifatturiero relativo al mese di marzo, in calo a 48,5 punti dai 50,7 di febbraio (consensus a 49,2 punti), crollando sui livelli più bassi da agosto 2009 a causa dello scoppio dell'epidemia di coronavirus.

