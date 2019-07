Versione con graficiIl primo semestre del 2019 e' stato archiviato daiprincipali indici Usa con risultati assolutamente lusinghieri: +14% per il DowJones Industrial, +17% per lo S&P500, il maggiore rialzo per i primi seimesi dell'anno dal 1997, +21% per il Nasdaq Composite (per fare un rafforntonello stesso periodo il Ftse Mib ha guadagnato il 16% circa, il Dax il 17%, ilNikkei il 6% e l'Hang Seng di Hong Kong il 10%).

Versione con grafici

Il primo semestre del 2019 e' stato archiviato daiprincipali indici Usa con risultati assolutamente lusinghieri: +14% per il DowJones Industrial, +17% per lo S&P500, il maggiore rialzo per i primi seimesi dell'anno dal 1997, +21% per il Nasdaq Composite (per fare un rafforntonello stesso periodo il Ftse Mib ha guadagnato il 16% circa, il Dax il 17%, ilNikkei il 6% e l'Hang Seng di Hong Kong il 10%). Sostanzialmente stabile inveceil cambio euro dollaro, favorevole alla moneta Usa per l'1% circa nel primosemestre. L'ottimo andamento degli indici americani e' stato il risultato diuna serie di fattori favorevoli, il mutamento di atteggiamento da parte dellaFed nei confronti della politica monetaria, ora molto piu' morbido, almeno aparole, dopo le pressioni del presidente Trump in questa direzione, l'andamentodei colloqui tra Usa e Cina, che nonostante i numerosi stop and go dopo il G20di Osaka sembrano destinati a riprendersi, e infine l'andamento tutto sommatosoddisfacente dell'economia Usa.

Il problema e' che ora i tre principali indici statunitensistanno stazionando attorno ai loro massimi storici, con un mercato che sembraavere esaurito la spinta rialzista proprio in prossimita' di queste importantiresistenze. La retta di regressione calcolata per il rendimenti annuali delloS&P500 per gli ultimi 90 anni circa indica come rendimento medio per laborsa l'8,3% circa all'anno mentre se si concentra l'attenzione sull'ultimomezzo secolo si vede come solo in pochissime occasioni, l'ultima nel 2013, laperformance annuale dello S&P500 abbia superato il 25%. Il 17% attuale e'quindi a meta' strada circa tra questi due valori, al di sopra del 7% circarispetto all'andamento medio, al di sotto dell'8% rispetto alla soglia massimache viene toccata negli anni migliori salvo rare eccezioni in cui il valore del25% viene superato. Nel primo trimestre del 2019 il Pil statunitense e'cresciuto del 3,1% annualizzato, ma il secondo trimestre potrebbe non esserecosi' buono, la Fed di Atlanta ipotizza infatti un ritmo di crescita dell'1,5%annualizzato (stima del 1° luglio, in calo dal valore precedente di 1,9%).