Tanti i temi che condizionano i mercatiazionari in questo momento, le tensione nell'area euro derivanti dallariottosita' dell'Italia nel rispettare i vincoli, il percorso ad ostacoli dellaBrexit, l'incognita sul risultato degli imminenti incontri Usa-Cina a BuenosAires tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping per dirimere la questione suidazi, il rischio di un rallentamento dell'economia globale dovuto, oltre che aigia' menzionati dazi, anche al rialzo dei tassi di interesse Usa e alla finedell'alleggerimento quantitativo in Europa, un rallentamento che ha gia'influenzato l'andamento dei prezzi delle materie prime. Difficile fare unasintesi degli effetti di tutte queste spinte che agiscono sui mercatifinanziari. In questi momenti il ricorso all'analisi tecnica, allo studio deigrafici, e' particolarmente utile: i prezzi degli strumenti finanziaridovrebbero infatti riflettere quello che i mercati pensano dei diversi temi equanto di questi sia gia' stato incluso nelle valutazioni attuali.

Nel mondo e' iniziata ormai da tempo una fasegeneralizzata di rialzo dei tassi di interesse. Quelli sui titoli di stato Usaa 10 anni sono cresciuti dal 2,40% del 31/12/2017 all'attuale 3,05% e hannoanche toccato dei massimi a inizio novembre al 3,24% (una crescita del 35% inmeno di un anno).

L'effetto di trasmissione tra l'aumento deirendimenti Usa e quelli europei potrebbe manifestarsi presto. Se è infatti veroche i tassi sul Bund decennale tedesco sono passati dal 0,424% del 31/12/17allo 0,34% attuale (sono quindi scesi) è anche vero che il QE della Bce, che haelevato un muro a protezione dei tassi europei (con l'intento di favorire unaripresa dell'inflazione) e' prossimo al termine. Secondo Bloomberg Economics ilcosto dei prestiti in realtà è già aumentato anche da noi: lo "shadow policyrate", che sintetizza il costo delle più importanti scadenze nell'ambitodella curva dei rendimenti tenendo conto dell'effetto del QE, dopo essere scesosotto lo 0% a metà del 2016, da allora sta salendo e a inizio del 2018 era giàal 2,5%. Il disaccoppiamento tra tassi Usa e Ue potrebbe quindi finire con lafine del QE e per i mercati in realta' e' gia' iniziata la fase di convergenza.