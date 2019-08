Prevalenza di segni meno questa mattina sui mercati azionari asiatici in scia all'andamento negativo di ieri a Wall Street, dovuto prevalentemente ai timori di una nuova recessione. Gli addetti ai lavori sono apparsi cauti in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed e delle parole che verranno pronunciate in settimana dal suo presidente Jerome Powell, al meeting annuale di Jackson Hole.

La borsa australiana ha perso quasi un punto percentuale; più contenuto il ribasso di Tokyo dove il Nikkei ha fatto segnare una flessione dello 0,28% attestandosi a 20618 punti. Poco mosse le piazze azionarie cinesi con Shanghai in calo dello 0,1% mentre Shenzen sale dello 0,2%. Hong Kong arretra della 0,1% al contrario di Seoul che ha chiuso con il segno positivo guadagnando lo 0,22%. Praticamente invariata Taiwan, Singapore arretra dello 0,3%.

Pochi i dati macroeconomici comunicati questa mattina. In Australia l'Indice Predittivo di luglio si è attestato a +0,05% da -0,09% del mese precedente. Il dato, elaborato dal Westpac Melbourne Institute, segnala le variazioni nell'andamento dell'attività economica basandosi su 9 indicatori economici.

Christian Hawkesby, assistente del governatore della Reserve Bank of New Zealand, intervenuto durante un forum sulle banche al Bangko Sentral nelle Filippine, ha sostenuto che in Nuova Zelanda il deciso taglio dei tassi di agosto (50 basis point) ha ridotto le probabilità del ricorso a manovre non convenzionali per stimolare la crescita, creando i presupposti per un immediato rialzo dell'inflazione.

Secondo alcuni economisti, tuttavia, il taglio dei tassi a cui stanno ricorrendo molte banche centrali nel mondo, potrebbe non essere sufficiente per stimolare la ripresa economica, soprattutto nei paesi emergenti asiatici. L'azione più appropriata che dovrebbe essere messa in atto, stando a quanto sostenuto dagli stessi economisti, sarebbe quella di incrementare la spesa pubblica. Soltanto in questo modo infatti si potrebbe incrementare la richiesta di merci e servizi che andrebbe a stimolare l'attività economica, risvegliandola dal torpore causato dalla guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti.