Le principali Borse europee hanno aperto la seduta senza grandi variazioni. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,1%, il Cac40 di Parigi lo 0,1% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,2%. Sulla parità il Dax30 di Francoforte e il Ftse100 di Londra. Usa e Giappone mercoledì hanno raggiunto un'intesa commerciale ma a perimetro limitato (in particolare su prodotti agricoli, industriali e digitali), non toccando il punto cruciale dell'automotive. Intanto perde di forza l'ipotesi di un impeachment del presidente Usa e anche questo contribuisce a calmare i mercati, per lo meno in parte.

Tra i titoli in evidenza Ericsson -3%. Il colosso svedese delle infrastrutture di rete ha annunciato di avere accantonato 12 miliardi di corone (1,12 miliardi di euro) a copertura dei contenziosi in corso in Usa, sottolineando di stare collaborando con le autorità di Washington. Gli accantonamenti, che andranno a impattare i risultati del terzo trimestre, coprono sanzioni monetarie stimate in 1 miliardo di dollari e altri costi correlati.

Engie +0,5%. Citigroup ha riavviato la copertura sul titolo dell'utility francese con rating "buy" e target price a 16,70 euro.

Pearson -12%. L'editore britannico prevede di chiudere l'esercizio in corso con profitti nella parte bassa della guidance.

International Consolidated Airlines Group -3%. La casa madre di British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus ha lanciato un profit warning.

Sul fronte macroeconomico il clima dei consumatori tedeschi è contrastato per settembre. Da un lato, le prospettive economiche e la propensione all'acquisto sono migliorate, tuttavia le aspettative di reddito sono diminuite. Per ottobre, GfK prevede un aumento del clima dei consumatori di 0,2 punti rispetto al mese precedente a 9,9 punti. Oltre alle criticità già note, quali il rallentamento economico globale, i conflitti commerciali e le discussioni sulla Brexit, la decisione della Banca centrale europea (BCE) di allentare ulteriormente la sua politica monetaria ha avuto a settembre un impatto positivo sui consumatori. La propensione all'acquisto ha beneficiato di conseguenza, mostrando un notevole aumento, mentre la propensione al risparmio ha visto un calo significativo. Anche le aspettative di reddito hanno visto un leggero calo. Al contrario, le prospettive economiche hanno nuovamente registrato un leggero aumento.