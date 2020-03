S&P Global Ratings fa i conti in tasca all'Europa. In un report appena pubblicato dal titolo "The Coronavirus Will Shave 50 Basis Points Off Eurozone Growth" S&P Global Ratings calcola appunto che il 2020 potrebbe vedere crescere la zona euro solo dello 0,5%, la meta' dell'1% preventivamente ipotizzato. Per l'Italia e' prevista una contrazione del Pil dello 0,3% dal +0,4% ipotizzato a dicembre. Nel caso del Regno Unito l'effetto della riduzione potrebbe essere limitato allo 0,2%, il che porterebbe la crescita per l'intero anno allo 0,8%.

Il Chief Economist Sylvain Broyer sottolinea che alla riduzione della domanda estera e ai colli di bottiglia della catena di distribuzione potrebbe aggiungersi nel prossimo futuro la riduzione della domanda interna, a partire da quella italiana per poi proseguire con quella di tutta l'area. Per controbilanciare queste spinte alla riduzione dei consumi la Bce potrebbe tagliare i tassi di deposito di 10 punti base gia' entro il mese di marzo. La Bank of England da parte sua dovrebbe poi allinearsi alle mosse della Fed e della Bce.

Gli esperti di S&P Global Ratings non solo danno per scontato che la crescita dell'economia sara' fragile nel primo trimestre ma ritengono poco probabile un rimbalzo gia' a partire dal secondo, l'emergenza sanitaria e' infatti in continua evoluzione e questo rende difficile prevedere in quale trimestre ci sara' una ripresa, il che a sua volta mette in difficolta' la pianificazione produttiva delle aziende industriali. L'Italia potrebbe andare incontro ad una contrazione dello 0,3% sull'intero anno (quindi replicando la performance dell'ultimo trimestre del 2019), la crescita tedesca rischia invece di essere piatta, era attesa in precedenza a +0,5%, sempre a causa del calo della domanda estera oltre che dell'interruzione della supply chain.