Borse, prosegue il crollo, quali prospettive per il futuro? I mercati stanno metabolizzando il rischio che l'epidemia di coronavirus possa fare precipitare l'economia mondiale in recessione. Il timore che la crescita degli utili delle aziende Usa si sia bruscamente arrestata ha colpito le borse americane come una bomba, la fiducia degli investitori, come dimostra il balzo del Vix, e' stata profondamente scossa e potrebbe volerci molto tempo per ripristinarla. In questo contesto quali sono i mercati ai quali guardare come alternativa. Nel lungo intervento di oggi viene approfondito il quadro grafico di S&P500, Nasdaq, Nikkei, Dax, Ftse Mib, Btp future, Oro, Franco svizzero.

(AM - www.ftaonline.com)