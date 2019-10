In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

In una giornata in cui a Piazza Affari prevalgono le vendite sui titoli del settore bancario, l'unico a muoversi in controtendenza è Bper Banca, che mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un calo di circa mezzo punto percentuale, oggi recupera terreno, passando di mano a 4,052 euro, con un progresso dello 0,35% e oltre 1 milione di azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni di pezzi.

A differenza degli altri bancari, Bper Banca non sembra risentire del rialzo dello spread BTP-Bund che, pur avendo ritracciato con decisione dai massimi intraday, resta in positivo, con un incremento dello 0,85% a 142,8 punti base.

Il titolo beneficia delle indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, secondo cui lo scenario che sarebbe risultato prevalere in seguito alla review strategica su Arca, sarebbe quello dell’ingresso di un fondo di private equity.

Questa opzione avrebbe avuto la meglio rispetto all’IPO e a quella di una partnership con un player industriale.

Stando al quotidiano di Confindustria, sarebbero già arrivate alcune manifestazioni di interesse e secondo gli analisti di Equita SIM è quindi lecito attendersi che la cessione di una quota possa essere realizzata entro i prossimi mesi.

La SIM milanese ricorda che Bper Banca ha una partecipazione in Arca del 57%, mentre Banca Popolare di Sondrio del 37%, quote incrementate a luglio con l’acquisto pro-quota della partecipazione che le ex banche Venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, detenevano nella società.