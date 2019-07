BPER Banca -1,0% a 3,72 euro. HSBC conferma la raccomandazione hold ma riduce il target da 4,24 a 4,16 euro. Abbassate dell'8% medio le stime 2019-2021 sull'utile per azione. Venerdì scorso l'Antitrust (AGCM, Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato) ha dato il via libera condizionato all'acquisizione di Unipol Banca, operazione siglata a febbraio. La condizione posta è che vengano messe in atto "misure in grado di risolvere le rilevate criticità concorrenziali. Le misure imposte hanno a oggetto la dismissione degli sportelli di Unipol Banca S.p.A., nelle aree geografiche problematiche (la Sardegna, ndr), a un soggetto indipendente e in grado di essere un concorrente effettivo o potenziale nel mercato".

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)